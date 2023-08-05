Завод в Вологде начал отгрузку новых троллейбусов в Волгоград

Первый троллейбус, произведенный на заводе в Вологде, отгружен в Волгоград. Как сообщили в мэрии, перед отправкой новая техника прошла обкатку на улицах Вологды.





Всего до конца октября текущего года на базу МУП «Метроэлектротранс» в Волгоград будут доставлены 56 единиц техники.

- Новые троллейбусы, в том числе, будут задействованы на маршруте №15а с продлением его в микрорайон Жилгородок, что обеспечит транспортную доступность строящейся школы-тысячника по ул. Шекснинской, - рассказали в администрации Волгограда.

Недавно было принято решение о модернизации троллейбусного маршрута №15а, чтобы он проходил рядом с новой школой.

По данным мэрии, обновленный маршрут после остановки «Больничный комплекс» пройдет по улицам: ул. Землячки, проезду Дорожников, ул. Шекснинской, ул. Восточно-Казахстанской и ул. Танкистов до трамвайного кольца в микрорайоне Жилгородок. Протяженность участка необорудованного контактной сетью составит более 8 км.

Видео: администрация Волгограда



