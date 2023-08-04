Общество

В Волгограде троллейбус №15А пустят до трамвайного кольца в Жилгородке

Общество 04.08.2023 18:14
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04.08.2023 18:14


В Волгограде маршрут троллейбуса №15А продлят до Жилгородка. Об этом 4 августа стало известно по итогам совещания губернатора Андрея Бочаров и главы Волгограда Владимира Марченко на площадке строящейся на ул. Шекснинской школы. 

Вопрос транспортной доступности нового учебного учреждения в Волгограде поднял Андрей Бочаров. 

– Микрорайон развивается активно, школа будет востребована. Но есть задача – обеспечить безопасный доступ к заполотновской части, сделать безопасным пересечение Третьей продольной, – обратил внимание на важный момент Андрей Бочаров. 

Владимир Марченко в свою очередь заверил, что решать вопрос развития транспортных связей будут комплексно: продлят маршрут троллейбусов с автономных ходом, приведут в порядок дороги, организуют парковки, возведут переход через продольную. 

Позже 4 августа пресс-служба мэрии объявила о продлении маршрута №15А.

– В связи со строительством школы-тысячника по ул. Шекснинской в Дзержинском районе, которая откроется 1 сентября 2024 года, увеличится протяженность троллейбусного маршрута №15А. Данное направление будет обслуживаться новым подвижным составом с возможностью автономного хода, – рассказали в мэрии. – Маршрут №15А будет продлен через улицу Шекснинскую в микрорайон Жилгородок. 

После остановки «Больничный комплекс» новый подвижной состав с возможностью автономного хода продолжит движение по участку, не оборудованному контактной сетью. Троллейбусы проследуют по улицам: ул. Землячки, проезду Дорожников, ул. Шекснинской, ул. Восточно-Казахстанской и ул. Танкистов до трамвайного кольца в микрорайоне Жилгородок.

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