



Губернатор Волгоградской области посетил строительную площадку в Дзержинском районе, где на ул. Шекснинской продолжается возведение новой школы на тысячу мест, которая примет учеников 1 сентября 2024 года. Как сообщили V102.RU в администрации региона, Андрей Бочаров провел на стройплощадке совещание и проинспектировал ход строительства. Губернатор Волгоградской области посетил строительную площадку в Дзержинском районе, где на ул. Шекснинской продолжается возведение новой школы на тысячу мест, которая примет учеников 1 сентября 2024 года. Как сообщили V102.RU в администрации региона, Андрей Бочаров провел на стройплощадке совещание и проинспектировал ход строительства.

Сейчас работа на объекте кипит. В настоящее время строители завершили возведение внешних коммуникаций, стен, на финальной стадии находится устройство перегородок. Выполняются работы по устройству кровли, монтажу оконных блоков, конструкций актового и спортивного залов, обустройству внутренних инженерных систем, благоустройству территории. Сейчас работа на объекте кипит. В настоящее время строители завершили возведение внешних коммуникаций, стен, на финальной стадии находится устройство перегородок. Выполняются работы по устройству кровли, монтажу оконных блоков, конструкций актового и спортивного залов, обустройству внутренних инженерных систем, благоустройству территории.

На пришкольном стадионе рабочие приступили к устройству резинового покрытия на беговых дорожках. Спортивное ядро школы-тысячника на ул. Шекснинской помимо стадиона площадью 3,5 тыс. кв.м., большого и малого спортзалов, включает в себя ещё два объекта — универсальную и воркаут площадки. На пришкольном стадионе рабочие приступили к устройству резинового покрытия на беговых дорожках. Спортивное ядро школы-тысячника на ул. Шекснинской помимо стадиона площадью 3,5 тыс. кв.м., большого и малого спортзалов, включает в себя ещё два объекта — универсальную и воркаут площадки.

В новой школе оборудуют 40 учебных классов, актовый зал с эстрадой, просторную столовую с пищеблоком, библиотеку с читальным залом, медицинский блок, деловой центр, лаборатории и мастерские для практических занятий. Образовательное пространство будет иметь всё необходимое для комфорта детей с ограниченными возможностями здоровья. Объект возводится благодаря нацпроекту «Образование». В новой школе оборудуют 40 учебных классов, актовый зал с эстрадой, просторную столовую с пищеблоком, библиотеку с читальным залом, медицинский блок, деловой центр, лаборатории и мастерские для практических занятий. Образовательное пространство будет иметь всё необходимое для комфорта детей с ограниченными возможностями здоровья. Объект возводится благодаря нацпроекту «Образование».

Открытие новой школы-тысячника в активно развивающемся микрорайоне позволит уменьшить нагрузку на другие общеобразовательные учреждения Дзержинского района, сократить количество обучающихся во вторую смену, отметили участники совещания. Открытие новой школы-тысячника в активно развивающемся микрорайоне позволит уменьшить нагрузку на другие общеобразовательные учреждения Дзержинского района, сократить количество обучающихся во вторую смену, отметили участники совещания.

- Микрорайон развивается активно, школа будет востребована. Но есть еще одна задача — обеспечить безопасный доступ к заполотновской части, сделать безопасным пересечение Третьей продольной, — обратил внимание на этот момент Андрей Бочаров. - Микрорайон развивается активно, школа будет востребована. Но есть еще одна задача — обеспечить безопасный доступ к заполотновской части, сделать безопасным пересечение Третьей продольной, — обратил внимание на этот момент Андрей Бочаров.

Глава Волгограда Владимир Марченко, который сопровождал губернатора, заверил, что этот вопрос будет решен в комплексе. Так, планируется продлить к образовательному учреждению маршрут троллейбусов с автономных ходом, привести в порядок дороги, организовать парковки и возвести переход через продольную. Глава Волгограда Владимир Марченко, который сопровождал губернатора, заверил, что этот вопрос будет решен в комплексе. Так, планируется продлить к образовательному учреждению маршрут троллейбусов с автономных ходом, привести в порядок дороги, организовать парковки и возвести переход через продольную.

Справка. С 2018 года в Волгоградской области построены уже девять школ на 6900 мест. 1 сентября 2023 первых учеников примут три новых учреждения в Волгограде, Волжском и в Михайловке. Продолжаются работы ещё на четырех объектах - школах на 1000 и 1280 мест в Дзержинском районе (на ул. Шекснинской и ул. Кортоева). Также контракты на строительство заключены по будущим образовательным учреждениям на 800 учащихся в пос. ГЭС и на 1224 места в Советском районе (Комарово). С 2018 года в Волгоградской области построены уже девять школ на 6900 мест. 1 сентября 2023 первых учеников примут три новых учреждения в Волгограде, Волжском и в Михайловке. Продолжаются работы ещё на четырех объектах - школах на 1000 и 1280 мест в Дзержинском районе (на ул. Шекснинской и ул. Кортоева). Также контракты на строительство заключены по будущим образовательным учреждениям на 800 учащихся в пос. ГЭС и на 1224 места в Советском районе (Комарово).



