В Волгоградской области в 2023 году увеличат расходы на обеспечение беженцев, покинувших территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области № 527-п, всего на вынужденных переселенцев планируют потратить больше 184 миллионов рублей вместо изначально заявленных 127 млн 735 тысяч.

В комитете финансов региона в ответ на запрос журналистов «Высоты 102» пояснили, что принято решение об увеличении трансфертов муниципалитетам на 56,3 миллиона рублей. Уточняется, что деньги пойдут «на мероприятия по социально-бытовому обустройству вынужденных переселенцев из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей».

— Средства будут выделены из регионального резервного фонда. В дальнейшем регион получит компенсацию из федерального бюджета, — добавили в профильном комитете.

Согласно приложению к постановлению, наибольшие дотации получит бюджет Волгограда. Заложена сумма в размере 73 млн 288 тысяч рублей. В Волжском расходы на вынужденных переселенцев составят 23 млн 233 тысячи рублей. Камышин и Городищенский район получат соответственно по 46 млн 962 тысячи рублей и 40 млн 574 тысячи рублей.

Напомним, что в прошлом году расходы на беженцев увеличили с 149 млн до 195 млн рублей.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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