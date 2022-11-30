







Власти Волгоградской области скорректировали объем помощи на социально-бытовое устройство беженцев, прибывших в регион после 18 февраля и находящихся в пунктах временного пребывания. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления администрации региона, планируется увеличить расходы на беженцев со 149 (деньги выделялись в феврале 2022 года – прим. ред. ИА «Высота 102») до 195 миллионов рублей.





Соответствующие субсидии из резервного фонда региона получат пять муниципалитетов – Волгоград, Волжский, Камышин, Городищенский и Дубовский районы. Больше всего средств выделят Волгограду – 110 миллионов, Городищенскому району дадут около 42 миллионов, Волжскому и Камышину – немногим более 19 миллионов, а Дубовский получит более 4 миллионов рублей.





Ранее, напомним, сообщалось, что граждане Херсона, прибывшие в регион после 13 октября, получат по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи и жилищные сертификаты на приобретение жилья.





Фото из архива ИА "Высота 102"