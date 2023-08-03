Общество

Новым прокурором Камышина назначен Михаил Андреев

Общество 03.08.2023 16:38
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03.08.2023 16:38


Должность прокурора Камышина занял старший советник юстиции Михаил Андреев. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, подписан соответствующий приказ Генерального прокурора РФ. 

Михаил Андреев ранее возглавлял Фроловскую межрайонную прокуратуру. Он  родился в 1984 году в Волгограде. В 2006 году  окончил Саратовскую государственную академию права по специальности юриспруденция с присвоением квалификации юрист. В прокуратуре Волгоградской области служит с 2006 года. Занимал должности следователя и старшего следователя Фроловской межрайонной прокуратуры, помощника прокурора Советского района Волгограда, прокурора и старшего прокурора зонального отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Волгоградской области, заместителя прокурора Волжского. Во Фроловской межрайонной прокуратуре проработал с мая 2019 по август 2023 года. 

За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся правами прокурора области и Генеральным прокурором Российской Федерации. Отмечен нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

Напомним, должность прокурора Камышина оставалось вакантной с мая 2023 года, когда это место покинул Александр Киселев. Экс-прокурор города, который до Камышина работал в Крыму,  уволился в связи с выходом на пенсию. 

Фото прокуратуры Волгоградской области

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