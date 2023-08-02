Общество

МЧС: ураганный ветер и грозовые ливни скоро обрушатся на Волгоградскую область

Общество 02.08.2023 16:50
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02.08.2023 16:50



В ближайшие часы в Волгоградской области ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений, при которых необходимо соблюдать меры безопасности. Об этом, как передает V102.RU, сообщает региональное управление МЧС России.
- По сообщению Волгоградского ЦГМС до конца суток 2 августа и сутки 3 августа в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25м/с., - предупреждает ведомство.
Жителей просят позаботиться о своей безопасности. При сильном ветре необходимо закрывать окна в помещениях, не парковаться у деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций. Стоит воздержаться от выхода на акваторию на маломерном судне.
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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