Волгоград вошел в топ-3 регионов по числу фишинговых атак на интернет-пользователей

Телеком 02.08.2023 11:55
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02.08.2023 11:55
Стали известны результаты исследования по тематике фишинговых рассылок, проведенного МТС RED, дочерней компанией МТС по кибербезопасности. Опрос выявил, что в первом полугодии 2023 года регионы Южного федерального округа, в том числе Волгоградская область, заняли третье место среди субъектов РФ по числу фишинговых рассылок, в которых злоумышленники просили пользователей ввести свои логины-пароли от аккаунтов в различных сервисах – 11,6% от всех случаев запроса данной информации.
Чаще всего в первом полугодии 2023 фишинговые письма распространялись от имени крупных банков и госорганов – на них совокупно пришлось 77,4% всех фишинговых рассылок. Еще 11,6% фишинговых писем были отправлены якобы от крупных промышленных предприятий. Активнее всего с помощью фишинговых рассылок злоумышленники пытались получить данные банковских карт граждан – опрос выявил 35,8% подобных случаев. Еще в 24,4% случаев целью инициаторов фишинга были паспортные данные, и в 17,9% случаев – логины и пароли для входа в онлайн-банк или иной сервис.
Фишинговые рассылки, с которыми столкнулись российские пользователи, в том числе из Волгоградской области, в первом полугодии 2023 года, преимущественно эксплуатируют стремление к быстрому заработку. Так, 48% участников опроса получили предложения вложить денежные средства в акции/проекты с высокой доходностью и еще 28% – купить товар с большой скидкой. Еще около 12% респондентов столкнулись с предупреждением о якобы неоплаченном штрафе, задолженности или нарушении законодательства.
Аналитики объясняют результаты опроса ежегодным ростом количества фишинговых атак на пользователей: с 2020 года к настоящему моменту объем фишинга удвоился.
– К сожалению, мы нередко слышим о кибер-атаках, направленных на жителей региона, а также на различные организации Волгоградской области. В 2022 году именно город-герой отразил больше всего кибер-атак среди регионов Южного федерального округа и стал самым часто атакуемым регионом юга, по данным экспертов МТС. Атаке подверглись СМИ и правительственные организации, при этом самая долгая кибер-атака в Волгограде продлилась больше суток – 25 часов. Чтобы обезопасить себя и свои данные от кибер-преступников необходимо быть особенно внимательными: не переходить по незнакомым ссылкам, даже если это ссылки от ваших друзей в социальных сетях, обращать внимание на адрес интернет-страницы – он не должен быть слишком коротким, а также сохранять в избранных адреса сайтов, которые используются для платежей. Эти и многие другие лайфхаки могут помочь уберечь свои данные от злоумышленников, – отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
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