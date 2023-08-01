







У жителя Волгограда диагностирована лихорадка Западного Нила - острое вирусное заболевание, которое передается через укусы комаров. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора, это первый случай заражения этим вирусом в регионе в текущем году.

Справка.

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание, вызываемое одноименным вирусом, группы арбовирусов. Переносчики инфекции - комары, иксодовые и аргасовые клещи. В основном вирус передается человеку через укусы комаров. Резервуар инфекции — птицы и грызуны.

Инкубационный период обычно составляет от 2 до 6 дней, но может продолжаться от 2 до 14 дней, у людей с ослабленным иммунитетом может длиться несколько недель. Основные симптомы заболевания - головная боль, боли в теле, боли в суставах, рвота, диарея или сыпь. Как правило инфекция протекает в легкой форме, но есть и вероятность развития серьезных неврологических нарушений, а также летальных исходов.



