Общество 01.08.2023 09:23
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01.08.2023 09:23
У жителя Волгограда диагностирована лихорадка Западного Нила - острое вирусное заболевание, которое передается через укусы комаров. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора, это первый случай заражения этим вирусом в регионе в текущем году.
Справка.
Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание, вызываемое одноименным вирусом, группы арбовирусов. Переносчики инфекции - комары, иксодовые и аргасовые клещи. В основном вирус передается человеку через укусы комаров. Резервуар инфекции — птицы и грызуны.
Инкубационный период обычно составляет от 2 до 6 дней, но может продолжаться от 2 до 14 дней, у людей с ослабленным иммунитетом может длиться несколько недель. Основные симптомы заболевания - головная боль, боли в теле, боли в суставах, рвота, диарея или сыпь. Как правило инфекция протекает в легкой форме, но есть и вероятность развития серьезных неврологических нарушений, а также летальных исходов.
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