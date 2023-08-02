Общество

Под Волгоградом проверяют зловонную детскую поликлинику

Общество 02.08.2023 07:44
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02.08.2023 07:44


В детскую поликлинику Котово Волгоградской области после публикации V102.RU  пришли с проверкой сотрудники районной прокуратуры. Об этом рассказали V102.RU работники медучреждения.
- Наконец-то обратили внимание на нашу вопиющую ситуацию! Надеемся, что будут приняты меры в интересах  пациентов и медиков, - высказались сотрудники поликлиники.
Напомним, V102.RU рассказывало о том, что помещения детской поликлиники пропахли канализацией из-за затопления полуподвала в материале «Врачи умирали от онкологии»: жители Котово потребовали переезда детской поликлиники из-за опасного смрада». Кроме того, в кабинетах наблюдается повышенная влажность и превышение допустимой температуры из-за отсутствия вентиляции и кондиционеров.
Маленькие пациенты, их родители, а также врачи и медперсонал поликлиники вынуждены были на протяжении многих лет терпеть это положение дел. При этом, как утверждают медработники, некоторые их коллеги после многих лет работы в «сауне» с отвратительными запахами заболевали и умирали от тяжелых недугов.
Перед выходом публикации в ЦРБ Котовского района Волгоградской области заявили, что в детской поликлинике уже в ближайшее время будет установлено оборудование для воздухообмена. Однако жители Котово и медработники считают, что это не решит проблему, а кардинальным выходом мог бы стать переезд поликлиники в более безопасное помещение или здание.
Фото телеграм-канала Общественный контроль города Котово

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