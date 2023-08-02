Под Волгоградом проверяют зловонную детскую поликлинику

Напомним, V102.RU рассказывало о том, что помещения детской поликлиники пропахли канализацией из-за затопления полуподвала в материале «Врачи умирали от онкологии»: жители Котово потребовали переезда детской поликлиники из-за опасного смрада». Кроме того, в кабинетах наблюдается повышенная влажность и превышение допустимой температуры из-за отсутствия вентиляции и кондиционеров.
Маленькие пациенты, их родители, а также врачи и медперсонал поликлиники вынуждены были на протяжении многих лет терпеть это положение дел. При этом, как утверждают медработники, некоторые их коллеги после многих лет работы в «сауне» с отвратительными запахами заболевали и умирали от тяжелых недугов.
Перед выходом публикации в ЦРБ Котовского района Волгоградской области заявили, что в детской поликлинике уже в ближайшее время будет установлено оборудование для воздухообмена. Однако жители Котово и медработники считают, что это не решит проблему, а кардинальным выходом мог бы стать переезд поликлиники в более безопасное помещение или здание.
Фото телеграм-канала Общественный контроль города Котово