«Врачи умирали от онкологии»: жители Котово потребовали переезда детской поликлиники из-за опасного смрада

Вопиющая ситуация сложилась в детской поликлинике в Котово Волгоградской области. Как сообщили V102.RU местные жители, помещение, расположенное на первом этаже пятиэтажного дома на ул. Мира, 147, настолько провонялось и пропиталось парами канализации, что находиться здесь долгое время невозможно.

— Жалко и родителей с детьми, которым приходится терпеть и дышать сыростью во время ожидания приема у врача, а каково медикам? Они вынуждены работать в таких условиях целый день! К концу рабочего дня у сотрудников поликлиники халаты насквозь мокрые! — говорят котовчане.

— По нормам температура воздуха в кабинете педиатра должна достигать +18+20 градусов, влажность 55%, — рассказал Александр Касьянов, автор Telegram-канала «Общественный контроль города Котово». — На самом деле воздух в кабинетах, где принимают малышей в карантинной зоне, раскален до +27 градусов. А влажность — 62%. Здесь нет ни кондиционеров, ни вентиляции.



По словам сотрудников поликлиники, в медучреждении воздух, как в сауне. Только все это отягощается смрадом.



— За последние годы уже пять медиков поликлиники заболели онкологией, некоторые умерли, — рассказали врачи. — И это не мудрено. Грибок очень опасен и может вызывать тяжелые заболевания у человека.



Как оказалось, кабинеты детской поликлиники не оборудованы вентиляцией. Из-за этого в медучреждении летом вынуждены постоянно открывать окна. Зимой из-за риска простудить детей делать это опасно, поэтому вонь становится еще сильнее. Такая невыносимая обстановка в детской поликлинике наблюдается уже много лет.

— Просто уже терпение у людей закончилось, — констатируют котовчане. — Неужели ничего нельзя сделать, чтобы прекратить это издевательство и над маленькими пациентами и их родителями и над работающими здесь людьми!

По сведениям местных жителей, причиной зловония в медучреждении являются постоянные засоры канализации.



— В доме, где находится поликлиника, как такового нет подвала, но под полом собираются стоки из-за дырявых труб, — утверждают горожане. — Из-за этого в кабинетах постоянно парит.



Кроме того, под кабинеты поликлиники стекаются и дождевые воды, которые подолгу стоят здесь поле каждого ливня. Поэтому детей в медучреждение приходится зачастую заносить на руках.



В комитете здравоохранения Волгоградской области, куда V102.RU обратилось за комментарием, пояснили, что помещение, которое занимает поликлиника, не относится к собственности ЦРБ.

— В управляющую компанию направлена заявка, — заверили в облкомздраве.





Главный врач медучреждения Марианна Арнаутова подтвердила в разговоре с корреспондентом V102.RU существующую проблему.

— Мы обратились в обслуживающую дом управляющую компанию, работы проведены, — уточнила она.



В администрации ЦРБ Котовского района в ответ на многочисленные жалобы горожан в соцсетях пояснили, что ответственность за содержание коммуникационных систем в жилом доме несет управляющая компания.



— В настоящее время администрацией рассматривается вопрос по приобретению и установке оборудования по воздухообмену, — пообещали котовчанам.



Однако, как считают жители, проблему проведение вентиляции не решит.



— Если под полами все время стоят зловонные лужи, никакая вытяжка не поможет — в поликлинике все равно будет вонять, — уверены котовчане.



По их словам, единственный путь решении проблемы – переезд городской поликлиники в другое помещение.



— У нас есть здание бывшего детского сада, роддом недавно в районе закрыли, — поделились котовчане. — Поликлинику можно перевезти в освободившиеся помещения. А чиновники снова предлагают полумеры.



Фото: Александр Касьянов, «Общественный контроль города Котово» / t.me