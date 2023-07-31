



В Волгоградской области с 1 августа к своим обязанностям преступит новый региональный оператор по обращению с ТКО ООО «ЭкоЦентр». По информации администрации региона, с первых дней работы организация планирует вывести на улицы областного центра и муниципальных районов больше 350 единиц техники.

– Решение о привлечении дополнительных единиц обусловлено сложившейся на отдельных территориях ситуацией, – сообщают в обладмине, подразумевая огромные мусорные завалы на улицах Волгограда и области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Волгоград уже доставлено 100 мусоровозов. Они будут обслуживать город-герой, а также примыкающие Светлоярский и Городищенский районы. В остальных муниципальных районах подрядные компании выведут на маршруты дополнительные 150 единиц техники.

– В ближайшие дни для борьбы с несанкционированными свалками, которые за последнее время образовались рядом с контейнерными площадками, «ЭкоЦентр» привлечет дополнительно порядка 100 единиц ломовозов, погрузчиков, самосвалов, – сообщают в администрации Волгоградской области.

Накануне машины, которые приступят к работе во вторник, 1 августа, прошли технический осмотр. Отслеживать их передвижения по региону будут диспетчеры с помощью системы ГЛОНАСС.

– В начальный период экипажи водителей и грузчиков будут работать в две смены. В плане-задании на 1 августа — вывоз коммунальных отходов с порядка 10 тысяч контейнерных площадок. В целом на устранение мусорных завалов потребуется не менее месяца, – уточняют в обладмине.