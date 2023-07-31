Волгоградский губернатор рассказал жителям, как спастись от жары

Общество 31.07.2023 11:29
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31.07.2023 11:29
Экстремальная жара, которая установилась на территории Волгоградской области, серьезно осложняет пожароопасную обстановку и доставляет немало проблем жителям с хроническими заболеваниями. Об этом, как передает V102.RU, сообщил на оперативном совещании в обладминистрации губернатор Андрей Бочаров.
- В этой связи обращаюсь ко всем жителям Волгоградской области, особенно к тем, чье состояние здоровья во многом зависит от изменений погоды, с просьбой ограничить пребывание на открытом воздухе, на солнце. Прошу вас также соблюдать питьевой режим и, при необходимости нахождения на улице, иметь при себе требуемые медицинские препараты и запас питьевой воды, - сказал глава региона.
По его словам, сухая жаркая погода и ветер ухудшают ситуацию: противопожарные службы региона уже фиксируют увеличение ежедневного числа пожаров и возгораний. Губернатор напомнил, что в Волгоградской области введен и действует особый противопожарный режим. В регионе усилен контроль за соблюдением противопожарных требований и правил, увеличены штрафы за их нарушение. На совещании Андрей Бочаров поставил дополнительные задачи в период повышенных температур атмосферного воздуха и ветровых нагрузок.
- Профильным органам исполнительной власти во взаимодействии с главами муниципальных образований необходимо взять на ежедневный личный контроль реализацию дополнительных и профилактических мер в сфере охраны здоровья людей и обеспечения пожарной безопасности, в сферах энергобезопасности, жилищно-коммунального хозяйства, а также дорожного хозяйства и транспортного обслуживания жителей и гостей Волгоградской области, - сказал губернатор.
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