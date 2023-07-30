В Михайловском районе Волгоградской области на видео попал разгул стихии. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, федеральную трассу замело градом.





— Ну, вот и зима пришла. Встречка вся встала. Нас хоть град в попу нам бьет, не в лоб, дорога вся белая. Это мы михайловский пост прошли и минут через 15 такая фигня. Прикольно… Все стоят. Зима летняя — офигеть метет. Вот деревья полетели, надо убегать, — говрит за кадром водитель.

Напомним, что в ГУ МЧС России по Волгоградской области предупредили об ухудшении погоды к выходным, обещая в отдельных районах ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с.

Видео: «Новоаннинский сегодня» / t.me

Читайте также:

Ураган снес крышу со здания сельской администрации в Волгоградской области