В Волгограде на пустыре задержали бездомного с килограммом мефедрона

Расследования 27.07.2023 09:56
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27.07.2023 09:56
Волгоградские оперативники задержали подозреваемого в попытке сбыта крупной партии сильнодействующих наркотиков. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, на пустыре в Дзержинском районе у 36-летнего ранее судимого мужчины без определенного места жительства обнаружили килограмм мефедрона. Установлено, что задержанный прибыл в Волгоград из Астрахани, чтобы забрать оптовую партию наркотиков.
Наркотик он планировал расфасовать на более мелкие партии и сбывать посредством закладок на территории областного центра, а также Астрахани.
Задержанному грозит большой срок.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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