Общество

«Ведется мониторинг»: власти Калача-на-Дону успокоили опасающихся повторного наводнения жителей

Общество 26.07.2023 19:09
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26.07.2023 19:09



Глава Калачевского городского поселения Волгоградской области объяснил, что местные власти будут делать, чтобы не допустить повторного затопления дворов и подвалов домовладений, как это было в Калаче-на-Дону в начале июня текущего года. Вопросы представителям администрации жители задали больше месяца назад в своем обращении, которое поступило в редакцию V102.RU.
– Что дальше? Такой вопрос задаём мы, жители города Калач-на-Дону главе района, главе города и руководству МУП «Калачводоканал», – написали жители города воинской славы. Тогда они сообщили, что насосные станции, которые включили на три дня (с утра 06.06.2023 по утро 09.06.2023) откачали всю воду и показали свою эффективность. Авторы обращения назвали странным то, что эти насосы не работают в штатном режиме, как раньше, а для изучения ситуации не привлекаются государственные институты, специалисты-геологи и геодезисты.
Ранее в администрации городского поселения Калач-на-Дону Волгоградской области поясняли, что проблему с наводнением нельзя решить с помощью насосных станций, которые установлены на Гусихе и озере. В новом письме, которое поступило в редакцию за подписью главы Калачевского городского поселения Дениса Сарычева, об этом говорится снова.
– В связи с постоянной подпиткой водных объектов грунтовыми водами, уровень воды вновь возрастает. Работа насосных станций дает лишь кратковременный эффект и не решает проблемы в целом, – отмечается в сообщении.
Между тем, как сообщают в городском поселении, воду в Калаче-на-Дону пришлось откачивать повторно уже в июле текущего года, т.е месяц спустя после первого запуска насосов.
– Комиссией КЧС и ПБ Калачевского городского поселения в соответствии с рекомендациями Комиссии КЧС и ПБ Калачевского муниципального района 04.07.2023 принято решение силами МУП  «Калачводоканал» провести откачку воды из водных объектов р.Гусиха и о.Кондол в объемах, определенных по результатам предыдущих мероприятий в июне 2023 года, – сообщает администрация. – Следует обратить внимание, что рабочей группой администрации Калачевского городского поселения постоянно ведется мониторинг уровня воды как на водных объектах, так и домовладений, оказавшихся в зоне подтопления. Ни на одном земельном участке вода к жилому дому не подошла, только на двух участках были проведены работы по возведению дамб.



В администрации Калача-на-Дону пояснили, что река Гусиха и озеро Кондол находятся в федеральной собственности. 
– Калачевское городское поселение ни собственником, ни водопользователем водных объектов р. Гусиха и о. Кондол не является, соответственно, осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидация его последствий не входит в полномочия администрации Калачевского городского поселения, – отмечается в письме.
Вместе с тем, администрацией городского поселения на основании 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» вместе с КЧС района было принято решение о проведении превентивных мероприятий, а именно создание резерва грунта для возведения ограждающих дамб, приведение в готовность сил и средств подведомственных организаций, а также мест временного размещения людей в случае подтопления. 
Уровень грунтовых вод в подвалах жилых домов, как отмечается, поднялся за счет повышения уровня воды в Цимлянском водохранилище, с которыми Гусиха и Кондол связаны подземными водотоками.
Администрация Калачевского городского поселения также обращает внимание на требования по проектированию и строительству зданий  и сооружений в таких условиях. Подземные воды на территории Калача-на-Дону залегают на глубине 2,2-4 метров. 
– В целях избегания (минимизации) подтопления подземными (грунтовыми) водами подвальных помещений в домовладениях рекомендуется осуществлять  строительство подвальных  помещений с учетом глубины залегания  подземных (грунтовых) вод, – сообщает администрация.
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