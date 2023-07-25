Волгоградцы «автоматом» заключат договоры с новым регоператором





В Волгограде юридическим лицам потребуется явиться в офис или абонентский отдел ООО «ЭкоЦентр», чтобы заключить договор на вывоз мусора. Что касается рядовых волгоградцев, то обивать пороги нового регоператора им не придется – для жителей будет действовать договор публичной оферты.

Сегодня юридические лица уже могут оставить заявку на заключение договора в офисе регионального оператора по вывозу ТКО, расположенном по адресу проспект Ленина, 88 (4 этаж, кабинеты 17,18). 1 июля в областном центре начнут работать два абонентских отдела. Еще один – в Волжском.

– С 1 августа в Волгограде откроются абонентские участки в Тракторозаводском районе (ул. Ополченская, 6), в Красноармейском районе (бульвар Энгельса, 26 А). В Волжском юрлица смогут обращаться в абонотдел по ул. Московской, 3 (3 этаж), – сообщают в компании. – Вторым этапом планируется открытие абонентских отделов в других районах Волгограда, а также в муниципальных образованиях региона.

Уточнить данные по вопросам заключения договоров можно у менеджеров коммерческой службы по номерам: 8-937-096-88-48, 8-960-879-74-03.

К исполнению обязанностей по вывозу мусора в Волгоградской области ООО «ЭкоЦентр» приступит с 1 августа. К этому дню пока еще действующий регоператор «Ситиматик-Волгоград» должен навести порядок. В противном случае, напомним, волгоградские чиновники грозили организации уголовной ответственностью.