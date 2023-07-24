Общество

Андрей Бочаров напомнил подчиненным о персональной ответственности за развитие региона

Общество 24.07.2023 11:48
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24.07.2023 11:48


Губернатор Волгоградской области 24 июля оперативное совещание посвятил обсуждению со своими заместителями и руководителями органов исполнительной власти вопросов достижения основных целевых макроэкономических показателей регионом, а также реализации региональных и нацпроектов. 

Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров озвучил итоги первого полугодия и напомнил коллегам о поставленных в апреле текущего года задачах по развитию всех отраслей экономики. 

По итогам первого полугодия 2023 года социально-экономическое положение Волгоградской области стабильное, прогнозируемое. Региональная экономика развивается поступательно, эффективно, с ростом объемов производства товаров и услуг, – сказал глава Волгоградской области. – По оперативным данным за 6 месяцев 2023 года, макроэкономические показатели Волгоградской области показывают прирост объемов и индекса производства в сельском хозяйстве, в строительстве, в обрабатывающих производствах, в водоснабжении и водоотведении,  а также в розничной торговле, в общественном питании и оказании других услуг населению.

По итогам первого квартала, по словам Андрея Бочарова, зафиксировано увеличение объемов инвестиций в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — индекс 157,3%.

— Позитивная динамика в реальном секторе экономики, в сфере услуг подтверждается показателями бюджетной статистики. Доходы консолидированного бюджета Волгоградской области по итогам 6 месяцев текущего года составили 89,9 млрд рублей, что на 9,1% больше аналогичного периода 2022 года. В том числе налоговые и неналоговые доходы превысили 64,4 млрд рублей — на 10,9% больше аналогичного периода прошлого года. Исполнение по налогу на прибыль составило 113,5% от показателей 6 месяцев прошлого года, – озвучил данные глава региона. 

Во многом, подчеркнул Бочаров, поступательное социально-экономическое развитие региона обусловлено плановой реализацией национальных и приоритетных проектов развития Волгоградской области. Позитивно сказываются запланированная господдержка и ответственная позиция  предприятий и организаций, трудовых коллективов.

В целях выполнения задач стратегического развития Волгоградской области напоминаю о персональной ответственности всех заместителей губернатора, руководителей органов исполнительной власти по профилю деятельности и глав муниципальных образований Волгоградской области, которым в этой связи необходимо:

  • до 1 ноября текущего года завершить и представить итоги детальной проработки масштабных отраслевых проектов развития Волгоградской области на период 2034 года, с учетом безусловного выполнения намеченных целевых показателей;

  • до конца текущего года в полном объеме завершить реализацию запланированных на 2023 год национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области, а также в максимально возможном объеме провести конкурсные процедуры по объектам 2024 года;

  • до 15 октября текущего года завершить разработку и утвердить концепцию комплексной программы развития города-героя Волгограда на 10-летний период;

  • по итогам текущего года подвести итоги работы органов исполнительной власти Волгоградской области по каждой из отраслей и сфер в части формирования и исполнения бюджета 2023 года и подготовки проекта бюджета на 2024 год.

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