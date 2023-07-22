На Волгоград Арене прошел фестиваль вкусной еды





Более 500 наименований продукции представили почти полсотни предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых на площадке «Волга-Дон Агро Фест». Мероприятие прошло сегодня, 22 июня, на Волгоград Арене, рассказали V102.RU в администрации Волгоградской области. Более 500 наименований продукции представили почти полсотни предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых на площадке «Волга-Дон Агро Фест». Мероприятие прошло сегодня, 22 июня, на Волгоград Арене, рассказали V102.RU в администрации Волгоградской области.





Отдельное внимание посетители уделили стендам, которые представляли районы области, — купоны феста здесь можно было обменять на продукты или уже готовые блюда, а также на сувениры от местных мастеров. Все вырученные за купоны средства будут направлены в поддержку участников СВО. Отдельное внимание посетители уделили стендам, которые представляли районы области, — купоны феста здесь можно было обменять на продукты или уже готовые блюда, а также на сувениры от местных мастеров. Все вырученные за купоны средства будут направлены в поддержку участников СВО.





Напомним, впервые фестиваль «Волго-Дон Агро Фест» состоялся в 2021 году и сразу же вошел в число самых популярных гастрономических событий в Волгоградской области. Напомним, впервые фестиваль «Волго-Дон Агро Фест» состоялся в 2021 году и сразу же вошел в число самых популярных гастрономических событий в Волгоградской области.

Легендарные быковские арбузы и фруктовые чипсы, десятки видов сыров и колбас, разнообразный мед и чай из душистых трав, свежие и сушеные ягоды и фрукты — тысячи жителей и гостей региона смогли попробовать и приобрести как давно знакомую и уже полюбившуюся волгоградскую продукцию, так и открыть для себя новые и необычные вкусы.Важно, что фестиваль «Волго-Дон Агро Фест» — не только про еду, но и про культуру, туризм, красоту природы Волгоградской области. Специалисты Туристского информационного центра, сотрудники природных парков организовали для жителей и гостей презентации турмаршрутов, рассказали о самых красивых уголках региона, пригласили в поездки по памятным местам.Фото администрации Волгоградской области