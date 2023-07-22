Под Волгоградом полицейские оказали помощь в спасении раненой лошади





Жительница Краснослободска поблагодарила сотрудников отдела МВД по Среднеахтубинского района за неравнодушие и помощь в спасении травмированного животного. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 12 июля 2023 года женщина неожиданного обнаружила возле своего дома бесхозную лошадь. Животное было травмировано и выглядело изможденным. Жительница Краснослободска поблагодарила сотрудников отдела МВД по Среднеахтубинского района за неравнодушие и помощь в спасении травмированного животного. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 12 июля 2023 года женщина неожиданного обнаружила возле своего дома бесхозную лошадь. Животное было травмировано и выглядело изможденным.

Жительница Краснослободска сообщила об этом в полицию. Оперативный дежурный и участковый уполномоченный районного отдела внутренних дел созвонились с жителями района, занимающимися коневодством, однако у всех лошади оказались на месте. Тогда сотрудники полиции обратились в городской конный клуб, откуда прибыли руководитель и ветеринар. Животное было доставлено на территорию клуба, где ему оказали необходимую помощь.Через некоторое время хозяин лошади всё же был найден. Владелец пояснил, что животное паслось на вольном выпасе и, очевидно, заблудилось, скитаясь по пойме, а потом забрело в город.Заявительница выразила в своем обращении в главк признательность сотрудникам полиции за отзывчивость и участие в решении необычной проблемы.