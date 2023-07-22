Напомним, предположительная продолжительность жизни рассчитывается, исходя в том числе из показателей смертности населения. Как сообщало V102.RU, смертность и в Волгоградской области, и в других регионах России значительно сократилась, в том числе в связи с окончанием пандемии коронавируса.
Общество 22.07.2023 07:31
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22.07.2023 07:31
Напомним, предположительная продолжительность жизни рассчитывается, исходя в том числе из показателей смертности населения. Как сообщало V102.RU, смертность и в Волгоградской области, и в других регионах России значительно сократилась, в том числе в связи с окончанием пандемии коронавируса.
Росстат в очередной раз скорректировал показатели ожидаемой продолжительности жизни в регионах страны. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные ведомства, так, этот показатель пи рождении в 2022 году составил 73,24 года. Это гораздо выше, чем прогнозировалось 2021 году. Тогда ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Волгоградской области составляла всего 69,98 лет.Самый высокий показатель в ЮФО зафиксирован в Севастополе, где ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 74,57 лет. Самый низкий – в Астраханской области (71,80).
Напомним, предположительная продолжительность жизни рассчитывается, исходя в том числе из показателей смертности населения. Как сообщало V102.RU, смертность и в Волгоградской области, и в других регионах России значительно сократилась, в том числе в связи с окончанием пандемии коронавируса.
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