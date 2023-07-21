В Волжском 1 сентября откроется новая школа-«тысячник»

Общество 21.07.2023 09:43
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21.07.2023 09:43
Новая школа на 1000 мест откроется 1 сентября в городе Волжском Волгоградской области, передает V102.RU. Как сообщили в обладминистрации, сегодня этот объект посетил губернатор Андрей Бочаров, чтобы проверить готовность нового образовательного учреждения к приему первых учеников. Уже подано 800 заявлений от их родителей.
Школа-«тысячник» в Волжском построена в густонаселенном микрорайоне № 37 в рамках губернаторской программы комплексного инфраструктурного развития этого города. Волжский глава региона посещает в преддверии Дня города, который будет отмечаться в эти выходные.
В новом общеобразовательном учреждении откроются 40 учебных классов, в том числе для групп продленного дня, а также кабинеты с лаборантскими помещениями и специализированные мастерские. В школе есть столовая, актовый зал, два спортзала с раздевалками и душевыми, зал для лечебной физкультуры, библиотека, медкабинет со стоматологическим оборудованием, лифты для маломобильных людей. Во дворе расположены спортивные площадки, беговые дорожки, футбольное поле с искусственным покрытием и зоны отдыха.
В обладмине напомнили, что всего с 2018 года в регионе возведены девять школ, которые обеспечили почти 7 тысяч мест для детей с 1 по 11 классы. Их строят благодаря и нацпроекту «Образование». В настоящее время в стадии строительства и проектирования находятся 4 школы.
Фото: администрации Волгоградской области
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