



Суд города Волжского Волгоградской области обязал местных чиновников выплатить 60 тысяч рублей семье искусанного собакой 15-летнего подростка. Из этих денег 50 тысяч рублей причитается самому ребенку, 10 тысяч – его матери в качестве компенсации морального вреда. Не согласившись с таким решением, чиновники Волжского обжаловали решение горсуда в областном.

По информации Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, нападение собаки на мальчика произошло без малого год назад – в августе 2022 года. Мать подростка обращалась в мэрию Волжского, однако там ей в требованиях о выплате компенсации отказали. На судебные тяжбы ушел год.

– 23 августа прошлого года во дворе дома №13 по ул. Оломоуцкая в Волжском 15-летнего А. укусила бездомная собака. По факту укуса ребенок обратился в горбольницу, где ему была оказана медицинская помощь и проведена вакцинация. Позже несовершеннолетний находился на амбулаторном лечении, – рассказали в пресс-службе судов. – Мать подростка обратилась в администрацию Волжского с претензией и требованием возместить причиненный ей и её сыну моральный вред. Но в мэрии ей рекомендовали обратиться в суд. Женщина воспользовалась рекомендацией.

Волжский городской суд пришел к выводу о том, что за вред, причиненный несовершеннолетнему, несет ответственность администрация, задача которой – отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных. Исходя из этого, суд обязал мэрию заплатить 50 и 10 тысяч рублей пострадавшему мальчику и его матери. Однако чиновников Волжского такое решение не устроило.

– Ответчик и представитель комитета по обеспечению жизнедеятельности Волжского обжаловали решение суда, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе судов. – Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил решение Волжского городского суда без изменения, а апелляционные жалобы ответчика и третьего лица – без удовлетворения.