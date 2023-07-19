







В Дзержинском районном суде Волгограда назначена дата судебного заседания по гражданскому делу местного жителя, который во время технического сбоя купил в интернет-магазине столичного ЦУМа 19 вещей в 846 раз ниже их рыночной стоимости, сообщает V102.RU.

- Судебное заседание по рассмотрению указанного гражданского дела назначено на 10 августа, - уточнила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Ранее сообщалось, что судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ направила на новое рассмотрение дело жителя Волгограда, который купил люксовые вещи в столичном ЦУМе с нереальным дисконтом . Дело снова вернули в Дзержинский районный суд Волгограда, где ранее оно уже рассматривалось, но тогда волгоградцу в удовлетворении его требований было отказано.

- Истец полагает, что ответчик нарушил его права, как потребителя. Просит суд возложить на ОАО «ТД ЦУМ» обязанность заключить с ним договор купли-продажи мужской одежды и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, - сообщила Вальковская.

Согласно материалам дела, направленный им интернет-заказ, сделанный 21 июля 2021 года, содержал 19 наименований товара ценой от 19 до 129 рублей. В качестве подтверждения заключения договора волгоградцу на электронный адрес и номер телефона было направлено сообщение от магазина, а также списаны со счета денежные средства в сумме 2 787 рублей. Однако позже этот заказ ему аннулировали, а деньги вернули. Представители ЦУМа пояснили, что этот заказ ввиду технической ошибки был автоматически принят в обработку. Покупателю сообщили, что выполнить его невозможно. Волгоградец не согласился с этим и направил претензию в ЦУМ, но ему ответили, что смогут передать имеющийся в наличии товар из заказа только при условии доплаты до его полной фактической стоимости, так как из-за технического сбоя ошибочная совокупная цена товаров оказалась в 846 раз ниже их фактической совокупной цены.

Волгоградский областной суд, а позже и Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставили решение Дзержинского районного суда Волгограда без изменения. Волгоградец обратился в Верховный суд с кассационной жалобой, в которой просил отменить ранее вынесенные постановления по его делу, что и было сделано.



