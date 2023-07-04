Общество

ВС РФ встал на сторону волгоградца, случайно купившего в ЦУМе Москвы вещи с нереальным дисконтом

Общество 04.07.2023 11:55
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04.07.2023 11:55


Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ направила на новое рассмотрение дело жителя Волгограда, который во время технического сбоя купил в интернет-магазине столичного ЦУМа 19 вещей за 2,7 тысячи рублей – в 846 раз ниже их рыночной стоимости. Как сообщает V102.RU со ссылкой на судебное определение, это дело направлено на новое рассмотрение в Дзержинский районный суд Волгограда, где ранее оно уже рассматривалось, но волгоградцу в удовлетворении его требований было отказано.

Мужчина настаивал на том, что договор купли-продажи, который он заключил посредством интернет-заказа через мобильное приложение ОАО «Торговый дом ЦУМ», является законным. 

Согласно материалам дела, направленный им интернет-заказ, сделанный 21 июля 2021 года, содержал 19 наименований товара ценой от 19 до 129 рублей. В качестве подтверждения заключения договора волгоградцу на электронный адрес и номер телефона было направлено сообщение от магазина, а также списаны со счета денежные средства в сумме 2 787 рублей. Однако позже этот заказ ему аннулировали, а деньги вернули.  Представители ЦУМа пояснили, что этот заказ ввиду технической ошибки был автоматически принят в обработку. Покупателю сообщили, что выполнить его невозможно. Волгоградец не согласился с этим и направил претензию в ЦУМ, но ему ответили, что смогут передать имеющийся в наличии товар из заказа только при условии доплаты до его полной фактической стоимости, так как из-за технического сбоя ошибочная совокупная цена товаров оказалась в 846 раз ниже их фактической совокупной цены.

Волгоградский областной суд, а позже и Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставили решение Дзержинского районного суда Волгограда без изменения. Волгоградец обратился в Верховный суд с кассационной жалобой, в которой просил отменить ранее вынесенные постановления по его делу, что и было сделано.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ установила, что решение суда, апелляционное определение и определение суда кассационной инстанции приняты с нарушением закона.

– При дистанционном способе продажи товаров продавец обязан разместить на сайте публичную оферту и обеспечить возможность ознакомления с ней потребителей, – говорится в судебном определении. – Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе.

ВС РФ указывает, что делая выводы о недействительности договора между продавцом и покупателем суд фактически признал факт его заключения, однако обстоятельства, связанные с его исполнением, не исследовал и не устанавливал. 

>– По настоящему делу действия продавца по заключению договора выразились в размещении им публичной оферты с описанием товара и указанием цены на него. При акцепте данной оферты покупателем договор считается заключенным, – указывается в определении.

Верховный суд также не согласился с выводами в части признания договора купли-продажи недействительной сделкой, совершенной под влиянием заблуждения. Кроме того, как указано в определении, не были рассмотрены в ходе разбирательств причины и характер технического сбоя. В ВС РФ посчитали эти моменты важными для разрешения судебного спора, однако ранее суд от их выяснения уклонился. 


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