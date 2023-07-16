На севере Волгограда Mercedes врезался в дом

Происшествия 16.07.2023 09:38
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16.07.2023 09:38
Один человек пострадал в результате аварии, которая произошла в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщает V102.RU. По информации ГУ МВД России по региону, 27-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и наехал на бетонный блок. Затем иномарка врезалась в домовладение №210 на улице Шурухина.
Известно, что водитель следовал по улице Шурухина на улицу Латошинская. С управлением он не справился при совершении левого поворота на улицу Шкирятова. Пострадавшего доставили в больницу, но от госпитализации мужчина отказался.
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