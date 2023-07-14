«Отравление исключено»: доставленных из лагеря в больницу Волгограда детей выписывают после обследования
Общество 14.07.2023 16:30
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14.07.2023 16:30
12 детей, которых доставили в больницу Волгограда из летнего лагеря, вблизи которого тушили природный пожар, выписывают после обследования.
- Все 12 детей доставленные в больницу СМП №25 обследованы, исключено отравление или иные угрожающие состояния, в настоящее время проводится подготовка медицинских документов. Дети покидают медучреждение в сопровождении родителей или ответственных лиц, - сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что из задымленного лагеря «Орленок», который расположен в Среднеахтубинском районе, этих детей с угрозой отравления продуктами горения доставили в волгоградскую больницу.
Всего из «Орленка» по причине сильного задымления пришлось сегодня, 14 июля, вывезти в соседний детский лагерь 244 ребенка в возрасте от 8 до 14 лет. Природный пожар, который бушевал в Красном сельском поселении в районе хутора Заяр, локализовали в 12.37 на площади 3 га. В настоящее время идет проливка отдельных очагов.
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