В Волгограде иномарка при неудачном обгоне протаранила трубу

В Красноармейском районе Волгограда сегодня, 13 июля, примерно в 16.45 при неудачном обгоне легковушка протаранила трубу. Сообщается о пострадавшем.

— По предварительной информации, 22-летний водитель за рулем автомобиля Ford Focus двигался по улице Гремячинской со стороны улицы Мачтозаводской в направлении улицы Удмуртской, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — При обгоне водитель не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Mazda 6 под управлением 32-летнего водителя, после чего столкнулся с трубой.





Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии получил травмы водитель Ford Focus. Пострадавшего доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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