Под Волгоградом водитель иномарки перевернулась в кювет, спасая ежа





Автомобиль Ford Focus в Волгоградской области опрокинулся в кювет из-за ежа, которого водитель иномарки заметила на дороге. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла в Калачевском районе накануне поздно вечером.

Иномарка под управлением 27-летней женщины следовала из Пятиморска в сторону Волгограда. Водитель увидела на дороге ежа и решила его объехать, но не справилась с управлением.

- Машина съехала в кювет на противоположной стороне дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 15-летняя пассажирка доставлена в больницу, - рассказали в главке.



