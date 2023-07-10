Под Волгоградом водитель иномарки перевернулась в кювет, спасая ежа

Происшествия 10.07.2023 15:42
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10.07.2023 15:42
Автомобиль Ford Focus в Волгоградской области опрокинулся в кювет из-за ежа, которого водитель иномарки заметила на дороге. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла в Калачевском районе накануне поздно вечером.
Иномарка под управлением 27-летней женщины следовала из Пятиморска в сторону Волгограда. Водитель увидела на дороге ежа и решила его объехать, но не справилась с управлением.
- Машина съехала в кювет на противоположной стороне дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 15-летняя пассажирка доставлена в больницу, - рассказали в главке.
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