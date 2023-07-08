Общество

В Волгограде выживший среди многоэтажек особняк станет музеем

Общество 08.07.2023 09:04
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08.07.2023 09:04



Одноэтажный частный дом на улице Пражской в Волгограде, окруженный со всех сторон многоэтажками, станет музеем. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в городской думе.



Напомним, об этом загадочном частном доме, который окружает добротный забор, обвитый зеленью, ранее информагентство сообщало. В народе его называют «генеральским домом», который долгие годы оставался для горожан загадкой. В гордуме Волгограда пояснили, что сохранившийся среди многоэтажек дом №6 по улице Пражской - послевоенный особняк, который не является объектом культурного наследия.
Депутаты комитета по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству поддержали законопроект, который касается территории, включающей земельный участок по ул. Пражской, 6 в Центральном районе. Эту территориальную зону предлагается изменить на жилую зону смешанной застройки.



На заседании думского комитета пришел один из собственников этого дома Евгений Бакурский, который является руководителем группы компаний, связанных со строительным бизнесом. По его словам, изменение территориальной зоны позволит расширить функционал этого дома.
-  В планах – создать на участке общественное пространство, - отметил Бакурский. – Многие слышали загадочные истории про этот особняк, поэтому дом решено сохранить, думаем сделать в нем музей. Сейчас ведем его реконструкцию, благоустраиваем территорию, высаживаем зеленые насаждения.
Этот и другие проекты, рассмотренные комитетом, будут вынесены на ближайшее заседание гордумы.

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