Один человек погиб, один ранен в ДТП 4 июля в Волгоградской области

В Палласовском районе Волгоградской области инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого один человек погиб, еще один ранен. По предварительной информации, водитель отечественной «семерки» потерял управление и выехал на встречную полосу.

Авария, по сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, произошла 4 июля около 05.20 на 140-м километре автодороги «Иловатка-Старая Полтава- Палласовка-Николаевск».





– 20-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, управляя в утомленном состоянии автомобилем «ВАЗ-2107», во время движения зацепил правую обочину, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-2115» с прицепом, – сообщили обстоятельств аварии в пресс-службе регионального главка полиции. – В результате ДТП 66-летний водитель «ВАЗ-2115» от полученных травм скончался на месте.

Юного водителя «семерки» без прав с места происшествия доставили в больницу. В настоящее время на указанном участке дороге работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.

– Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Движение на участке автодороги осуществляется в штатном режиме, – уточняют полицейские.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области