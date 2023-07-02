Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Волгоградской области









Четыре человека отравились, предположительно, угарным газом в Волгоградской области. Как сообщил V102.RU источник в экстренных службах, семью госпитализировали с признаками отравления из частного домовладения в рабочем поселке Елань.

Известно, что в Еланскую ЦРБ доставлены 50-летний мужчина, 43-летняя женщина, 22-летняя девушка и 12-летняя девочка.

Что стало причиной утечки этого ядовитого газа и отравления – выясняют специалисты.

Фото из архива ИА «Высота 102»