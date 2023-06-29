В Волгограде на перекрестке спонтанно загорелся КАМАЗ: видео

В Советском районе Волгограда сегодня, 29 июня, на Второй продольной загорелся КАМАЗ. Как сообщает V102.RU, к месту происшествия пришлось вызывать пожарный расчет.





— По предварительным данным, примерно в 15.45 на пересечении проспекта Университетского и улицы Казахской произошло возгорание автомобиля грузового автомобиля КАМАЗ, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На место выезжал экипаж городской ГАИ.

В полицейском ведомстве уточнили, что пожарный расчет областного главка МЧС сумел справиться с огнем. В результате инцидента никто не пострадал. В ГАИ рекомендовали автолюбителям тщательно следить за техническим состоянием своих автомобилей в жару.





Судя по кадрам камер уличного видеонаблюдения, грузовик загорелся совершенно спонтанно перед светофором. Многотонная махина проехала еще пару метров и остановилась. Дорогу стал заволакивать дым, а водитель попытался сбить пламя из ручного огнетушителя, пока не подоспели пожарные.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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