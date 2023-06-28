В облдуме объяснили запрет на проведение митингов в центре Волгограда антитеррором

В частности, предлагается дополнить перечень мест, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций с указанием адресных ориентиров. Инициатива подготовлена, в том числе с учетом предложений ГУ МВД России по Волгоградской области. К таким площадкам планируется отнести территории, прилегающие к торгово-развлекательным центрам Волгограда и Волжского. Установление запрета позволит не допустить излишнего скопления людей, аварийных ситуаций, пояснили в облдуме.
Также нельзя будет митинговать на площади Павших Борцов, Аллее Героев, Привокзальной площадь в Волгограде, на площади Комсомольская в Волжском и в ряде других мест.
Ограничение на проведение публичных мероприятий предложено распространить и на территории, прилегающие к стадиону «Волгоград Арена». Планируется, что запрет будет действовать за три часа до начала и три часа после окончания официальных спортивных турниров на территории, прилегающей ближе, чем на 150 метров от здания или ближе, чем на 100 метров от ограждения.
При этом данные ограничения не распространяются на проведение публичных мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы, Дня России, Праздника Весны и Труда, Дня народного единства, Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, Дня Октябрьской революции 1917 года, а также публичных мероприятий в специально отведенных для этого местах. Список данных мест определен постановлением губернатора.
Также запрет не действует при совершении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний.