Депутаты Волгоградской областной думы намерены расширить перечень мест, где запрещается проведение митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Как сообщает V102.RU со ссылкой на изменения, которые вносятся в закон «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий», в регпарламенте хотят привести региональное законодательство в соответствие с федеральным и, кроме того, воспользоваться данным регионам правом дополнительно определять запретные для выступлений места на основании культурных и исторических особенностей региона.

Список территорий, где невозможно будет встать даже с одиночным пикетом, подготовлен с учетом мнений нескольких ведомств. Например, облкомторг определит соответствующий перечень рынков и ярмарок. По предложению ГУ МВД «в целях защиты прав и свобод человека, обеспечения законности и правопорядка» в данный список предлагается внести участки, прилегающие к торгово-развлекательным центрам. В перечень вошли ТРЦ «Акварель», ТРЦ «Ворошиловский», «Европа Сити Молл», «Мармелад», «Парк Хаус», «Пирамида», «Семь звезд» в Волгограде, а также «ВолгаМолл» и «ПланетаЛето» в Волжском.

– Установление запрета на проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций на территории, прилегающей к наиболее крупным торгово-развлекательным центрам Волгоградской области позволит исключить значительное скопление людей в пространстве, ограниченном зданием ТРЦ и, как правило, парковочной зоной либо автомобильной дорогой, и недопущение ситуации «неуправляемой толпы» (давки) либо других травмоопасных, аварийных ситуаций, от которых могут пострадать иные граждане, а также исключение доставления неудобств гражданам, посещающим ТРЦ с детьми, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также в перечень мест, где нельзя будет митинговать, вошли территории общего пользования: площадь Павших Борцов, улица Аллея Героев, Привокзальная площадь железнодорожного вокзала «Волгоград-1»; территория, прилегающая к Мамаеву кургану, напротив стадиона «Волгоград Арена», а также площади им. М.И.Танича и Комсомольская в Волжском. Традиционные места в Волгограде, где любят собираться митингующие, – площадь им. Ленина и площадь перед театром «Царицынская опера» – в этот список не вошли.

Авторы законопроекта поясняют, что Центральный район Волгограда является «уникальной по своей сути территорией, гармонично объединившей природные, архитектурные, исторические объекты. Исторический центр города также является культурным центром, сердцем города, популярным и очень посещаемым местом, которое хранит память и долгую историю города. Земля здесь буквально «пропитана историей». Площадь им. М.И.Танича, площадь Комсомольская, расположенные в Волжском, также являются очень популярными и посещаемыми местами, в том числе гражданами с детьми.

– Проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций на указанных территориях будет сопряжено с неудобствами для не участвующих в них граждан (создание помех работе транспорта, затруднение доступа к объектам социальной инфраструктуры, препятствовать просмотру достопримечательностей и т.п.), – поясняют депутаты причины введения подобных ограничений.

При этом запрет не будет касаться массовых акций, связанных с богослужением или религиозными обрядами.

Авторами законопроекта о расширении запрещенных для митингов мест стали депутаты областной думы Татьяна Бухтина, Дмитрий Калашников, Евгений Кареликов, Алексей Логинов, Михаил Струк и Тамара Головачева.

Фото: архив ИА «Высота 102»