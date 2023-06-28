Должен был стать капитаном. На Украине погиб кадровый военный из Волгоградской области

В Волгоградской области сегодня, 28 июня, проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации старшего лейтенанта Ярослава Рогачева. Как сообщает V102.RU, офицера похоронили в поселке Нариман Светлоярского района.

— Здесь у нас в поселке похоронили. Супруга Ярослава отсюда родом. Она работает в школе учительницей. У них недавно ребенок родился. Девочка совсем маленькая без отца осталась. Сам Ярослав жил в Красноармейском районе Волгограда. Воспитывала его бабушка. Отец и мать рано разошлись, — рассказали информагентству в администрации Наримановского сельского поселения. — Он с самого начала на фронте. Ему должны были капитана присвоить на СВО.

Известно, что нашего земляка похоронили на Наримановском кладбище. Погибший офицер посмертно награжден орденом Мужества.

Фото и коллаж: Ярослав Рогачев/ok.ru / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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