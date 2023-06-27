Под Волгоградом похоронили мобилизованного рядового Андрея Ратке

Общество 27.06.2023 15:09
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27.06.2023 15:09
Сегодня, 27 июня, в Петров Вале Волгоградской области похоронили погибшего на СВО Андрея Ратке. Как сообщили V102.RU в администрации городского поселения, рядовой Ратке был мобилизован для участия в специальной военной операции и погиб 17 июня 2023 года при выполнении боевой задачи.
Андрей Ратке родился в Ольховском районе Волгоградской области, некоторое время он проживал в Саратовской области, откуда и был призван. В Петров Вале у него осталась супруга.
- Все мы, жители Камышинского района, скорбим вместе с родственниками погибшего и выражаем им соболезнования. Вечная память герою Отечества, выполнившему воинский долг по защите его территорий! – говорится в некрологе на сайте администрации.
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