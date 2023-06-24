В ходе специальной военной операции погиб камышанин Роман Качанов. Как сообщили V102.RU в администрации Камышина Волгоградской области, Роман Эрностович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Похоронили героя сегодня, 24 июня.
- Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Романа Качанова искренние соболезнования, - сообщается в телеграмм-канале администрации города.
Роман Качанов был мобилизован осенью прошлого года. До мобилизации работал на стеклотарном заводе.
Фото телеграм-канала администрации Камышина