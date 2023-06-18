«Ему было всего 32 года»: на Украине погиб мобилизованный из Волгоградской области десантник

В Волгоградской области накануне проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации мобилизованного Евгения Кривохижина. Как сообщает V102.RU, подробности опубликовал в своем Telegram-канале глава Котовского района.

— 17 июня 2023 года простились с нашим земляком, Евгением Кривохижиным, героически погибшим во время исполнения воинского долга в зоне специальной военной операции в Украине, — цитирует слова чиновника информагентство. — Уроженец Котовского района, он был мобилизован одним из первых, считался настоящим патриотом, готовым стоять до конца за свободу и независимость нашей страны.

Со слов главы Котовского района Сергея Чумакова, «совсем недавно он приходил в отпуск».

— Мы встретились, поговорили, а сегодня его уже нет. Ему было всего 32 года, — добавляет глава.

Уточняется, что похороны героя прошли со всеми воинскими почестями. Проводить в последний путь нашего земляка пришли близкие и знакомые, чиновники и общественники.

— Вместе с родными и близкими скорбит весь район. Пусть наш боец СВО покоится с миром, — резюмировал Чумаков.

Известно, что погибший мобилизованный с 2008 по 2009 год проходил срочную службу в войсках ВДВ в Краснодарском крае.

Фото: Сергей Чумаков / t.me

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