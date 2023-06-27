«Беспределу положен конец»: в ГД приняли закон о «черных» коллекторах

Депутатами Госдумы РФ сегодня, 27 июня, в третьем чтении приняли закон о введении уголовной ответственности за незаконную деятельность при взыскании долгов. Как сообщил в своем Telegram-канале спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, «беспределу коллекторов положен конец».

— За клевету, угрозы, шантаж, порчу имущества, применение насилия коллекторам будут грозить штрафы до пяти миллионов рублей, принудительные работы или лишение свободы до 10 лет, если преступление совершено организованной группой, — подчеркнул председатель ГД РФ.

Володин уверен, что подобное решение послужит надежной защитой для россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Поясняется, что речь идет об угрозах расправы или уничтожения имущества, а также о шантаже распространить заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство, как самого должника, так и его родных и близких, со стороны работников банков, микрофинансовых организаций или нанятых ими коллекторов. Законом установлено, что нарушителям будет грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на аналогичный срок.

Если те же самые незаконные действия совершит группа лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни, или с уничтожением или повреждением имущества в крупном размере, то санкция предполагает лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом от полумиллиона до миллиона рублей.

Если будет установлено, что так называемые «черные» коллекторы входят в состав ОПГ и подкрепляют свои действия насилием, опасным для жизни или здоровья, а равно уничтожают имущество в особо крупном размере, то им грозит от пяти до 10 лет колонии со штрафом от одного до пяти миллионов рублей.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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