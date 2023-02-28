Волгоградка наказала рублем кошмаривших ее коллекторов

Общество 28.02.2023 20:42
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28.02.2023 20:42
В Волгоградской области суд постановил взыскать с коллекторского агентства компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей по иску местной жительницы.
Как сообщили ИА «Высота 102» в Среднеахтубинском районном суде, женщина просила с двух организаций ООО ЛИРА» и ООО «МКК Скорость Финанс» по 25 тысяч рублей компенсации, а также возмещение судебных расходов и штраф в размере 50% от присужденной судом к взысканию суммы. Однако ее требования были удовлетворены частично.
Жительница региона рассказала суду, что коллекторы с ООО «ЛИРА» за один день позвонили ей 10 раз, сопровождая свои требования о возврате займа угрозами и грубыми выражениями. Она обратилась с жалобой в ГУ ФССП России по Волгоградской области. ООО «ЛИРА» было объявлено предостережение, которое размещено на сайте Генпрокуратуры РФ. Женщина утверждала, что от случившегося испытала стресс и нравственные страдания.
Суд установил, что проверку по обращению жительницы Волгоградской области проводили сотрудники службы судебных приставов и полиции, но в возбуждении уголовного дела было отказано. В адрес ООО «ЛИРА» действительно было вынесено предостережение о недопустимости нарушений требований закона. В части компенсации морального вреда требования женщины были признаны обоснованными. В выплате штрафа по закону «О защите прав потребителей» в размере 50% от присужденной судом к взысканию суммы было отказано.
Доказательств нарушения прав истицы действиями кредитора ООО «МКК Скорость Финанс» судом не установлено.
Решение в законную силу не вступило и может обжаловано в апелляционном порядке.
Как ранее сообщило ГУФССП России по Волгоградской области, в 2022 году коллекторские агентства оштрафовали на сумму более 4 миллионов рублей за нарушение законодательства о защите прав волгоградцев. В управление поступила 501 жалоба на работу таких организаций. Факты по каждой третьей жалобе подтвердились.
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