Волгоградка наказала рублем кошмаривших ее коллекторов









В Волгоградской области суд постановил взыскать с коллекторского агентства компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей по иску местной жительницы.

Как сообщили ИА «Высота 102» в Среднеахтубинском районном суде, женщина просила с двух организаций ООО ЛИРА» и ООО «МКК Скорость Финанс» по 25 тысяч рублей компенсации, а также возмещение судебных расходов и штраф в размере 50% от присужденной судом к взысканию суммы. Однако ее требования были удовлетворены частично.

Жительница региона рассказала суду, что коллекторы с ООО «ЛИРА» за один день позвонили ей 10 раз, сопровождая свои требования о возврате займа угрозами и грубыми выражениями. Она обратилась с жалобой в ГУ ФССП России по Волгоградской области. ООО «ЛИРА» было объявлено предостережение, которое размещено на сайте Генпрокуратуры РФ. Женщина утверждала, что от случившегося испытала стресс и нравственные страдания.

Суд установил, что проверку по обращению жительницы Волгоградской области проводили сотрудники службы судебных приставов и полиции, но в возбуждении уголовного дела было отказано. В адрес ООО «ЛИРА» действительно было вынесено предостережение о недопустимости нарушений требований закона. В части компенсации морального вреда требования женщины были признаны обоснованными. В выплате штрафа по закону «О защите прав потребителей» в размере 50% от присужденной судом к взысканию суммы было отказано.

Доказательств нарушения прав истицы действиями кредитора ООО «МКК Скорость Финанс» судом не установлено.

Решение в законную силу не вступило и может обжаловано в апелляционном порядке.