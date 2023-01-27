Коллекторов оштрафовали на 4 миллиона за угрозы должникам

Общество 27.01.2023 20:06
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27.01.2023 20:06
В 2022 году коллекторские агентства оштрафовали на сумму более 4 миллионов рублей за нарушение законодательства о защите прав волгоградцев. Как сообщили в УФССП России по Волгоградской области, в управление поступила 501 жалоба на работу таких организаций. Факты по каждой третьей жалобе подтвердились.
Чаще всего допускались такие нарушения, как превышение количества телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений, несоответствие их содержания требованиям действующего законодательства, некорректное общение, оказание психологического давления, взаимодействие с третьими лицами при отсутствии согласия должников.
Всего в 2022 году составлено 89 протоколов о привлечении к административной ответственности организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, микрофинансовых организаций, а также структур банковского сектора, что на 30% больше, чем в 2021 году.
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