Металлургическое предприятие подтвердило соответствие требованиям международных стандартов





Специалисты компании «ТМС РУС», которая представляет сертификационный орган «TMS CEE d.o.o» в России, провели на предприятии наблюдательный аудит системы менеджмента качества (СМК) и системы экономического менеджмента (СЭМ) на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

В течение четырех дней эксперты изучали функциональность процессов, их эффективность, соответствие стандартам, целям и задачам. Проверка прошла в 13 подразделениях завода: отдел систем менеджмента качества, лаборатория охраны окружающей среды, отдел договоров, служба директора по сбыту, отдел обучения персонала ЭСПЦ-2, ЭСПЦ-3, технологическое управление, отдел обеспечения основными материалами, центральная лаборатория метрологии, ЛПЦ, ОТК, ЦВС и ОС.

Особое внимание специалисты уделили металлопродукции и вспомогательным процессам, внутренним проверкам, управлению рисками и экологическим аспектам, а также проведенным работам по итогам предыдущего аудита.

По результатам проверки документации и процессов производства и реализации продукции комиссия подтвердила, что деятельность «Красного Октября» соответствует требованиям ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

На заключительном совещании в ходе обсуждения результатов сертификации аудиторы отметили положительные изменения и достижения предприятия, увеличение количества обучающих проектов, а также открытость персонала и доброжелательную рабочую обстановку, в которой проходил аудит.

– В первую очередь спасибо коллегам из службы менеджмента качества и уполномоченным в подразделениях за сопровождение и участие. В этому году за вас можно было только порадоваться, – отметил ведущий аудитор компании «ТМС РУС» Дмитрий Панкратов. – Мы выделили ряд положительных аспектов: внедрение электронной системы документооборота, разработка и актуализация стандартов качества, улучшение инфраструктуры, работа в области очистных сооружений и многое другое.

Отметим, что в прошлом году металлургическое предприятие успешно прошло ресертификационный аудит и получило сертификаты соответствия СМК и СЭМ требованиям международных стандартов на следующий трёхлетний сертификационный цикл.