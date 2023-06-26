Происшествия

Под Волгоградом селянин подстрелил забредшую в его огород корову

Происшествия 26.06.2023 14:18
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26.06.2023 14:18


Полицейские проводят проверку по факту происшествия в Клетском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне, 25 июня, в полицию обратился 40-летний житель одного из сёл и сообщил, что его сосед подстрелил его корову, из-за чего ее пришлось пустить на убой. 
Выяснилось, что несчастное животное, находясь на вольном выпасе, на свою беду забрело в огород 62-летнего жителя. Хозяин увидел, что корова вытоптала и съела всю рассаду. Разозлившись, хозяин выстрелил дробью из охотничьего ружья в сторону животного.
Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что хотел лишь напугать корову. В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ . Стрелку грозит до 2 лет лишения свободы.

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