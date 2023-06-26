В Волгограде 60-летней сотруднице продуктового магазина грозит наказание по статье 151.1 УК РФ - «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, женщина попалась на продаже алкоголя детям повторно.

– 60-летняя женщина ранее уже привлекалась к административной ответственности за реализацию алкогольной продукции подросткам. 4 июня продавец вновь продала пиво 15-летнему школьнику. На выходе из магазина юношу с алкоголем в руках заметили полицейские, – рассказали в пресс-службе главка полиции. – Дознавателем отдела № 5 в Ворошиловском районе возбудили уголовное дело. Женщине грозит до 80 тысяч рублей в виде штрафа, либо до года исправительных работ.

Как стало известно ИА «Высота 102», магазин, в котором спокойно отпускали алкоголь подросткам, находится на улице Ардатовской в Ворошиловском районе. 60-летнюю продавца нисколько при этом не смущало тесное соседство с ГИБДД.