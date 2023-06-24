Андрей Бочаров провел совещание по обеспечению правопорядка

Вопросы комплексной безопасности жителей и территории региона рассмотрены на заседании президиума координационного совещания по обеспечению правопорядка, которое провел Герой России губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию региона. В совещании приняли участие представители всех силовых структур региона.
В настоящее время в регионе действуют комплексные меры для обеспечения безопасности жителей и территории Волгоградской области и проведения всех запланированных массовых мероприятий. При необходимости имеется все необходимое для их усиления, подчеркнули участники совещания.
Напомним,
ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дал оценку ситуации на территории региона.
Фото администрации Волгоградской области