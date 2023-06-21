Возведение Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу показали с высоты. Как сообщает V102.RU, на объекте сегодня, 21 июня, лично побывал губернатор Волгоградской области.

По словам Бочарова, некоторые участки первого этапа ТПК введут в работу до конца этого года и задействуют в обеспечении дорожного движения. В следующем году по плану предусмотрен запуск транспорта по всему отрезку.





Подрядчик ведет работы одновременно в нескольких локациях. На основном ходе и съездах укладывают современное двухслойное асфальтовое покрытие. Рабочие укрепляют обочины и откосы насыпи, монтируют водоотводные сооружения и наружное электроосвещение. Также подрядная организация готовит фундамент для шумозащитных экранов. На объекте заняты 220 специалистов и куча техники. Помимо этого, дорожники продолжат возведение мостов через ерики Осинки и Гнилой.

Последний раз ударную стройку новой трассы напротив Волгограда демонстрировали с высоты в августе прошлого года. На сегодня, как сообщили информагентству в администрации региона, готовность первого этапа стратегического объекта, входящего в международный транспортный коридор Север-Юг, оценивают в 52%.

На видео: стройка трассы, снятая с высоты в конце лета прошлого года

Напомним, что протяженность новой скоростной трассы составит 14 километров. Магистраль станет связующим звеном, между возведенными ранее мостами через Волгу и Ахтубу. В свою очередь Среднеахтубинский район освободят от транзитного транспорта.

На данный момент в распоряжении автолюбителей, следующих из Волгограда в Волжский и соседние регионы только двухполосная дорога, построенная несколько десятилетий назад. Магистраль уже давно не справляется с возросшим трафиком, из-за чего в здесь регулярно возникают ДТП с тяжкими последствиями.

Видео: администрация Волгоградской области