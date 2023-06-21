Волгоградские полицейские 21 июня зажгут свечи на Мамаевом кургане

Общество 21.06.2023 14:36
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21.06.2023 14:36
В Волгограде 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, состоится памятная акция региональной полиции «Завтра была война…». Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудники регионального главка на Мамаевом кургане со свечами в руках почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны.
В 22.00вместе с полицейскими, руководством региона, гостями города-героя, представителями силовых структур к подножию скульптуры «Родина-мать зовет!» поднимутся члены их семей, кадеты полицейских классов, курсанты Волгоградской академии МВД России.
Впервые акция, проводимая по инициативе полицейских, состоялась в 2012 году. На следующий год инициативу волгоградских полицейских поддержали представители всех силовых структур региона.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало об ограничении допуска посетителей на Мамаев курган вечером 21 июня. Также сегодня с 21-00 до 22-00 общественный транспорт, следующий по проспекту Ленина в сторону центра, не будет останавливаться около подножия главной высоты России.
Фото из архива V102.RU
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