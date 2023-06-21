Общество 21.06.2023 12:09
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21.06.2023 12:09
Сегодня, 21 июня, в связи с проведением массового мероприятия «Свеча памяти» на Мамаевом кургане с 21.00 до 22.00 общественный транспорт будет следовать по Первой продольной магистрали в сторону Ворошиловского района без остановки на «Мамаевом Кургане». Как пояснили V102.RU в администрации Волгограда, это связано с проведением массового мероприятия «Свеча памяти».
Ранее V102.RU сообщало, что с 19-00 до 23-00 ч. 21 июня возможно ограничение доступа на территорию Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.
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