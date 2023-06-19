Волгоградцы не попадут на Мамаев курган вечером 21 июня

Общество 19.06.2023 13:48
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19.06.2023 13:48
Волгоградцы и гости города могут столкнуться с проблемами при посещении Мамаева кургана 21 июня. Как сообщили V102.RU в музее-панораме «Сталинградская битва», с 19-00 до 23-00 ч. возможно ограничение доступа на территорию Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Причина - проведение мероприятий в рамках акции «Завтра была война», которая проводится в очередную годовщину нападения фашистской Германии на СССР.
Напомним, проход на Мамаев курган закрывали последний раз 2 февраля. Это было связано с визитом Владимира Путина.
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